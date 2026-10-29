Rosyjskie wojska nadal atakują ludność cywilną Ukrainy w trakcie operacji humanitarnej w Oleszkach. Świadczy to o zamiarze Federacji Rosyjskiej, by kontynuować wojnę. Stwierdził to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

„Są to celowe ataki na ludność cywilną, które szokują swoim okrucieństwem. Rosjanie przeprowadzają je właśnie wtedy, gdy w Oleszkach trwa operacja humanitarna. Sygnały wysyłane przez Rosję są całkowicie jasne: dąży ona do kontynuacji wojny. Dlatego społeczność międzynarodowa musi podjąć znaczne wysiłki, aby doprowadzić do istotnej deeskalacji – poprzez zdecydowane działania i odpowiednią presję na agresora” – napisał Zełenski w czwartek w serwisie społecznościowym X.

Podkreślił, że aby osiągnąć pokój, Rosja musi zaprzestać wojny i terroru.

Jak informowano, w wyniku rosyjskiego ataku na Dniepr w czwartek odnotowano trafienie w peron dworca kolejowego, na którym stał podmiejski pociąg elektryczny oraz regularny pociąg pasażerski. Wiadomo o 14 ofiarach śmiertelnych.

Również w wyniku uderzenia bezzałogowego statku powietrznego rosyjskich okupantów w Czernihów w czwartek zginęły dwie osoby, a 22 zostały ranne, w tym troje dzieci.

W Kremenczuku wrogi bezzałogowy statek powietrzny uderzył w wielorodzinny budynek mieszkalny; zginęły trzy osoby, a 19 zostało rannych.

Pułapki minowe i ataki dronów: w jaki sposób Rosja może udaremnić akcję ratunkową mieszkańców Oleszok.

Lubinec wezwał do przekazywania informacji o mieszkańcach okupowanych Oleszok na potrzeby misji humanitarnej.

Pełnomocnik Rady Najwyższej Ukrainy ds. praw człowieka Dmytro Lubinec przeprowadził spotkanie online z rosyjską rzeczniczką praw obywatelskich Janą Lantratową. Podczas rozmowy strony omówiły szczegóły misji humanitarnej w Oleszach, które zostały wcześniej uzgodnione.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że Ukraina wprowadzi zawieszenie ognia w wyznaczonym rejonie tymczasowo okupowanych Oleszok w obwodzie chersońskim od godziny 03:00 27 października czasu kijowskiego. Jest to konieczne do przeprowadzenia operacji humanitarnej w mieście. Wojsko oświadczyło, że dołoży wszelkich starań, aby pomóc mieszkańcom Oleszok i zapewnić im bezpieczeństwo.

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