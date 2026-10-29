泽连斯基称，在奥列什基开展人道主义行动期间，俄罗斯对平民发动了袭击

在奥列什基开展人道主义行动之际，俄军仍在继续对乌克兰平民发动袭击。这表明俄罗斯联邦有意继续战争。乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基如是表示。

“这是针对平民的蓄意袭击，其残暴程度令人震惊。俄军恰恰在奥列什基开展人道主义行动之际发动了这些袭击。俄罗斯发出的信号非常明确：它企图延续战争。 因此，国际社会必须付出巨大努力，通过采取果断措施并对侵略者施加适当压力，以实现局势的实质性缓和，”泽连斯基周四在社交媒体X上写道。

他强调，为了实现和平，俄罗斯必须停止战争和恐怖行径。

据报道，周四俄罗斯对第聂伯罗的袭击中，火车站站台遭到命中，当时站台上停着一列城际电车和一列常规客运列车。已知有14人遇难。

此外，周四俄罗斯占领军无人机袭击切尔尼戈夫，造成两人死亡，22人受伤，其中包括三名儿童。

在克雷门丘格，敌方无人机击中了一栋多户住宅楼，造成3人死亡，另有19人受伤。

地雷陷阱与无人机袭击：俄罗斯如何可能阻挠奥列什基居民的救援行动。

卢比涅茨呼吁向人道主义救援任务提供被占领的奥列什基居民的相关信息。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨与俄罗斯人权专员雅娜·兰特拉托娃举行了在线会晤。会谈中，双方讨论了奥列什基人道主义救援行动的细节，这些细节此前已达成初步共识。

乌克兰武装部队总参谋部宣布，乌克兰将于基辅时间10月27日3:00起，在赫尔松州临时被占领的奥列什基市指定区域实施停火。此举旨在为该市开展人道主义行动创造条件。 军方表示，将尽一切可能协助奥列什基居民并保障其安全。

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