США не будут требовать от Украины территориальных уступок на переговорах в Абу-Даби — FT

США рассчитывают добиться прогресса в ходе трехсторонних переговоров с Украиной и Россией, которые должны состояться в Абу-Даби в ноябре. Ранее Вашингтон связывал предоставление Украине будущих гарантий безопасности с территориальными уступками. Однако теперь, по данным издания, американская сторона отказалась оказывать давление на Киев в вопросе территорий накануне переговоров.

По данным собеседников издания, США и РФ обсуждают возможное возвращение американских компаний на российский нефтяной рынок в рамках более широких переговоров о прекращении войны РФ против Украины. В частности, предполагается, что после окончания войны совместное американо-российское предприятие может начать работу у побережья острова Сахалин на российском Дальнем Востоке.

По информации источников FT, обсуждалось и привлечение американских компаний к плану возобновления поставок российской нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба».

Об этом 27 октября написало издание Financial Times со ссылкой на два осведомленных источника.

Зеленский назвал сроки трехсторонней встречи в Абу-Даби.

Переговоры между Украиной, США и Россией могут состояться в Абу-Даби или Швейцарии, — сообщает Sky News.

Ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Украина и Россия согласились сесть за стол переговоров, однако у сторон до сих пор остаются значительные разногласия относительно условий возможного мирного соглашения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в качестве потенциальной площадки для проведения трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной рассматривается Абу-Даби.

Переговоры по урегулированию войны в Украине планируется провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

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