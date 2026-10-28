美国不会在阿布扎比谈判中要求乌克兰做出领土让步——《金融时报》

美国希望在定于11月在阿布扎比举行的与乌克兰和俄罗斯的三方会谈中取得进展。 此前，华盛顿曾将向乌克兰提供未来的安全保障与领土让步挂钩。但据该媒体报道，美方现已决定在谈判前夕不再就领土问题向基辅施压。

据该媒体消息人士透露，在美国与俄罗斯就结束俄对乌战争进行更广泛谈判的框架内，双方正在讨论美国公司重返俄罗斯石油市场的可能性。 具体而言，有猜测称，战争结束后，一家美俄合资企业可能会在俄罗斯远东萨哈林岛近海开展业务。

据《金融时报》消息人士透露，双方还讨论了让美国公司参与通过“友谊”输油管道恢复向欧洲销售俄罗斯石油的计划。

《金融时报》于10月27日援引两名知情人士的话报道了这一消息。

泽连斯基公布了阿布扎比三方会晤的具体时间。

据天空新闻报道，乌克兰、美国和俄罗斯之间的谈判可能在阿布扎比或瑞士举行。

此前，美国副总统杰·迪·文斯表示，乌克兰和俄罗斯已同意坐到谈判桌前，但双方在可能达成的和平协议条款上仍存在重大分歧。

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫表示，阿布扎比正被视为美国、俄罗斯和乌克兰举行三方谈判的潜在地点。

关于解决乌克兰战争的谈判计划于11月上半月在阿布扎比以三方形式举行，乌克兰、美国和俄罗斯将共同参与。

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