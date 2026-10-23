Переговори щодо завершення війни в Україні можуть відновити в листопаді, — Пєсков

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Переговори щодо врегулювання війни в Україні планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії.

За словами Пєскова, можливість участі спеціального посланця Європейського Союзу залежатиме від позиції Брюсселя.

«Комплексне врегулювання війни неможливе без обговорення питань безпеки як Росії, так і України», — заявив представник Кремля.

Інших подробиць щодо запланованої зустрічі Пєсков не повідомив.

20 жовтня президент України Володимир Зеленський зустрівся в Осло зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом. У переговорах також брали участь прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та президент Фінляндії Александр Стубб.

Наступного дня Віткофф вирушив до Санкт-Петербурга на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. До переговорів також долучився спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв.

Американський посланець повідомив, що привіз Путіну документи з пропозиціями щодо підходів до завершення війни. Після зустрічі помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що сторони нібито наближаються до завершення війни.

За інформацією Axios із посиланням на джерела, після контактів в Осло та Санкт-Петербурзі Україна й Росія погодилися відновити тристоронні переговори за участю США.

Водночас, за даними джерела РБК-Україна, у Києві вважають малоймовірним досягнення домовленості про енергетичне перемир’я за підсумками останніх контактів.

Натомість українська сторона розглядає як можливий результат відновлення переговорів на рівні делегацій та узгодження заходів для деескалації.

Співрозмовник видання зазначив, що до виборів до Конгресу США, запланованих на 3 листопада, головним результатом у політичному напрямі може стати саме відновлення переговорного процесу. Водночас у гуманітарній сфері позитивних результатів очікують раніше.

Україна зацікавлена в тому, щоб до наступної зустрічі долучилися не лише представники України, США та Росії, а й європейські партнери. Однак формат переговорів і склад учасників ще потребують уточнення.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна та Росія погодилися сісти за стіл переговорів, однак сторони досі мають значні розбіжності щодо умов можливої мирної угоди.

Прессекретар президента рф Дмитро Пєсков заявив, що потенційним майданчиком для проведення тристоронніх переговорів між США, росією та Україною розглядається Абу-Дабі.

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