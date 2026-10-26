Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні до кінця січня 2027 року

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Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні ще на 90 днів — до 29 січня 2027 року. Для цього парламент ухвалив відповідний закон.

Проєкт закону «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №16182 підтримали 293 народних депутати.

Законопроєкт набере чинність 31 жовтня. Згідно з документом, дію воєнного стану продовжено до 29 січня 2027 року.

Джерело: Верховна Рада

До цього президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб.

Раніше Зеленський оцінив перспективи нових мирних переговорів із росією.

На цьому тлі Сибіга пояснив, чому серйозні переговори з Росією поки неможливі.

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