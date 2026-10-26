Верховная Рада продлила военное положение в Украине до конца января 2027 года

Верховная Рада продлила действие военного положения в Украине ещё на 90 дней — до 29 января 2027 года. Для этого парламент принял соответствующий закон.

Законопроект «Об утверждении Указа Президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине» № 16182 поддержали 293 народных депутата.

Законопроект вступит в силу 31 октября. Согласно документу, действие военного положения продлено до 29 января 2027 года.

Источник: Верховная Рада

До этого президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие продление срока действия военного положения и проведение всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток.

Ранее Зеленский оценил перспективы новых мирных переговоров с Россией.

На этом фоне Сибига объяснил, почему серьёзные переговоры с Россией пока невозможны.

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