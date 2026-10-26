Верховная Рада продлила военное положение в Украине до конца января 2027 года
Верховная Рада продлила действие военного положения в Украине ещё на 90 дней — до 29 января 2027 года. Для этого парламент принял соответствующий закон.
Законопроект «Об утверждении Указа Президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине» № 16182 поддержали 293 народных депутата.
Законопроект вступит в силу 31 октября. Согласно документу, действие военного положения продлено до 29 января 2027 года.
Источник: Верховная Рада
До этого президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие продление срока действия военного положения и проведение всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток.
Ранее Зеленский оценил перспективы новых мирных переговоров с Россией.
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