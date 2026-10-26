Rada Najwyższa przedłużyła stan wojenny na Ukrainie do końca stycznia 2027 roku
Rada Najwyższa przedłużyła obowiązywanie stanu wojennego na Ukrainie o kolejne 90 dni — do 29 stycznia 2027 roku. W tym celu parlament uchwalił odpowiednią ustawę.
Projekt ustawy „O zatwierdzeniu dekretu Prezydenta Ukrainy »O przedłużeniu okresu obowiązywania stanu wojennego na Ukrainie«” nr 16182 poparło 293 posłów.
Projekt ustawy wejdzie w życie 31 października. Zgodnie z dokumentem stan wojenny został przedłużony do 29 stycznia 2027 roku.
Źródło: Rada Najwyższa
Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski przedłożył Radzie Najwyższej projekty ustaw przewidujące przedłużenie stanu wojennego oraz przeprowadzenie powszechnej mobilizacji na Ukrainie o kolejne 90 dni.
Wcześniej Zełenski ocenił perspektywy nowych rozmów pokojowych z Rosją.
W tym kontekście Sybiga wyjaśnił, dlaczego poważne rozmowy z Rosją są na razie niemożliwe.