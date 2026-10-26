Відео: Туман ускладнює роботу ППО, але заважає і російським дронам — Ігнат

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Ефективність збиття російських реактивних безпілотників у деяких випадках сягає 85%, однак на роботу української ППО впливають погода, інтенсивність атак і дефіцит ракет. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що туман ускладнює перехоплення цілей, але водночас створює труднощі й для російської сторони.

Основним засобом знищення саме реактивних БПЛА залишається винищувальна авіація. Водночас цілодобові атаки та обмежений запас ракет впливають на можливості української протиповітряної оборони.

Про це в подкасті РБК-Україна «ЦЕ БАЗА» розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

За словами Ігната, досягти 100% збиття за нинішніх умов неможливо через інтенсивність ворожих обстрілів, обмежений запас ракет і погодні умови, зокрема туман, хмарність та опади.

«Звісно, всі хочуть бачити більший відсоток збиття реактивних дронів, усі хочуть бачити 100%, щоб ми все позбивали. На жаль, це неможливо за такої кількості», — зазначив він.

Більшість засобів перехоплення потребують візуальної прив’язки до цілі — через очі оператора або камери з оптичним і лазерним наведенням. Це стосується як наземних систем, так і повітряних платформ. Через це в туманну та хмарну погоду відсоток збиття може зменшуватися.

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Утім, як зауважив Ігнат, погодні умови створюють проблеми й для самого противника.

«З одного боку, так, хмарність на руку росіянам. А з іншого, якщо дроном керують через канали зв’язку, через mesh-мережі, оператор теж хотів би бачити, що відбувається. Йому треба, напевно, десь нижче опускатися, а зараз видимість така, що навіть це не дуже допоможе. Це їм теж заважає, але вони можуть запускати дрони за координатами й керувати ними безпосередньо через оператора. Тому примхи погоди впливають як на противника, так і на нашу оборону», — пояснив речник Повітряних сил.

Попри складні умови, загальна ефективність протидії ворожим БПЛА зростає. Під час деяких атак показник збиття реактивних дронів сягає 85%. Це високий результат, хоча решта 15% безпілотників усе ще можуть досягати цілей.

Головну роль у знищенні різних типів дронів відіграє авіація:

Вертольоти — показали високу ефективність у боротьбі зі звичайними бензиновими «шахедами».

Винищувальна авіація — забезпечує найвищий показник збиття саме реактивних дронів.

Джерело: РБК-Україна

Окрім того, Ігнат заявив, що витрачених на Близькому Сході ракет Patriot могло б вистачити Україні на роки.

Тим часом Україна просить Швецію допомогти з ракетами для Patriot та IRIS-T.

В свою чергу Росія може посилити балістичні удари, поки Україна чекає на ракети Patriot.

На цьому тлі Польща відмовилася передати Україні ракети до систем Patriot.

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