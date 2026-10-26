视频：大雾给防空部队的工作带来困难，但也阻碍了俄罗斯无人机的行动——伊格纳特

在某些情况下，击落俄罗斯喷气式无人机的效率可达85%，但乌克兰防空系统的运作受到天气、袭击强度以及导弹短缺的影响。 空军发言人尤里·伊格纳特解释称，大雾虽然增加了拦截目标的难度，但同时也给俄方带来了困难。

战斗机仍是摧毁喷气式无人机的主要手段。与此同时，全天候的袭击以及导弹储备有限，都影响着乌克兰防空能力。

乌克兰RBC电台播客节目《这就是基地》中，空军司令部通讯处处长尤里·伊格纳特谈到了这一点。

伊格纳特表示，在当前条件下，由于敌方炮击密集、导弹储备有限以及天气条件（特别是雾、多云和降水）等因素，无法实现100%的击落率。

“当然，大家都希望看到击落喷气式无人机的比例更高，都希望达到100%，希望我们能全部击落。遗憾的是，面对如此庞大的数量，这是不可能的，”他指出。

大多数拦截手段都需要通过操作员的肉眼或配备光学及激光制导的摄像头，对目标进行视觉锁定。这既适用于地面系统，也适用于空中平台。 因此，在雾天和阴天，击落率可能会下降。

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不过，正如伊格纳特所指出的，天气条件也会给敌人自身带来困扰。

“一方面，是的，多云天气对俄罗斯人有利。但另一方面，如果无人机是通过通信信道或网状网络进行操控的，操作员也希望看到现场的情况。 他可能需要降到更低的高度，但目前的能见度下，即便如此也帮助不大。 这同样给他们带来了困扰，但他们可以根据坐标发射无人机，并通过操作员直接操控。因此，天气的变幻无常既影响敌人，也影响我们的防空体系，”空军发言人解释道。

尽管条件艰苦，但对抗敌方无人机的整体效能正在提升。在某些袭击中，击落喷气式无人机的比率高达85%。这是一个很高的成绩，尽管剩余的15%的无人机仍有可能击中目标。

在摧毁各类无人机方面，航空兵发挥着关键作用：

直升机——在对抗常规汽油动力“自杀式无人机”时表现出了极高的效能。

战斗机——在击落喷气式无人机方面拥有最高的击落率。

来源：RBC-乌克兰

此外，伊格纳特表示，在中东消耗的“爱国者”导弹足以供乌克兰使用数年。

与此同时，乌克兰正请求瑞典协助提供“爱国者”和IRIS-T导弹。

而俄罗斯则可能趁乌克兰等待“爱国者”导弹之际，加强弹道导弹打击。

在此背景下，波兰拒绝向乌克兰移交“爱国者”系统的导弹。

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