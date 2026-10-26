总参谋部证实对俄罗斯“能源”工厂实施了打击，该工厂生产火箭用电池

10月25日及26日凌晨，乌克兰国防军部队打击了位于俄罗斯利佩茨克州叶列茨市的“能源”企业内，用于生产敌方武器弹药电源组件的车间。该企业厂区内发生火灾。

此次打击将阻碍俄罗斯军队导弹、制导航空炸弹及其他武器的电源生产。

“能源”公司是航空炸弹制导与校正模块电池的唯一生产商，同时还生产“伊斯坎德尔-M”作战战术导弹系统及海基巡航导弹的电池。

此前袭击的结果

- 位于俄罗斯奥廖尔州奥廖尔市的“质子-埃莱克特泰克斯”企业。 10月23日的打击摧毁了该企业主要的微芯片生产车间，并损坏了厂房和服务器。这使得俄罗斯用于袭击乌克兰城市的巡航导弹和弹道导弹零部件的生产受到阻碍。

- 位于顿涅茨克地区的攻击型无人机储存、准备和发射基地。 10月23日的打击导致三座用于准备和装备攻击型无人机的建筑以及一条发射轨道受损。这削弱了敌方利用各种型号无人机袭击乌克兰及民用基础设施的能力。

- 位于俄罗斯萨马拉州托利亚蒂市的“托利亚蒂橡胶”联合企业。 10月24日的打击导致一条工艺管道、两套丁苯橡胶生产装置和一套精馏装置受损。这影响了战术导弹和弹道导弹固体火箭燃料的生产链。

乌克兰国防军依据《联合国宪章》第51条所保障的自卫权，对敌方军事目标实施打击。

来源：总参谋部

此前，总参谋部通报了截至10月26日俄罗斯联邦过去24小时内的损失情况。

此外，乌克兰军队还打击了俄罗斯的雷达站和指挥所。

10月24日，前线共发生193起乌克兰军队与俄军之间的交火事件。

此外，第95旅的空降兵俘虏了一名正在监视中国的俄罗斯侦察兵。