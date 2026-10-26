Генштаб підтвердив удар по заводу Енергія в Росії, який виробляє батареї для ракет

25 жовтня та в ніч на 26 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили цех виробництва елементів живлення для засобів ураження противника на підприємстві «Енергія» в місті Єлець Липецької області РФ. На території підприємства виникла пожежа.

Ураження ускладнює виробництво джерел живлення для ракет, керованих авіабомб та іншого озброєння російської армії.

«Енергія» є єдиним виробником батарей для модулів планування і корекції авіабомб, а також виготовляє батареї для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Искандер-М» і крилатих ракет морського базування.

Результати попередніх уражень

- Підприємство «Протон-Електротекс» в Орлі Орловської області РФ. Унаслідок ураження 23 жовтня знищено основний цех виробництва мікросхем, пошкоджено будівлю та сервери підприємства. Це ускладнює виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими Росія атакує українські міста.

- Місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА в районі Донецька. Унаслідок ураження 23 жовтня пошкоджено три будівлі для підготовки та споряджання ударних безпілотників і одну пускову рейку. Це зменшує спроможності противника атакувати Україну та цивільну інфраструктуру дронами різних модифікацій.

- Комбінат «Тольяттікаучук» у Тольятті Самарської області РФ. Унаслідок ураження 24 жовтня пошкоджено технологічний трубопровід, дві установки виробництва бутилкаучуку та одну установку ректифікації. Це впливає на ланцюг виробництва твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

Сили оборони України уражають військові об’єкти противника в межах права на самооборону, гарантованого статтею 51 Статуту ООН.

Джерело: Генштаб

До цього Генштаб повідомив про втрати РФ за добу станом на 26 жовтня.

Додамо, що українські військові вдарили по російських РЛС і пунктах управління.

24 жовтня, на фронті відбулося 193 бойові зіткнення між українськими військовими та російською армією.

Також десантники 95-ї бригади взяли в полон російського розвідника, який стежив за Китаєм.