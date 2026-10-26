Генеральный штаб подтвердил нанесение удара по заводу «Энергия» в России, производящему батареи для ракет

25 октября и в ночь на 26 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по цеху по производству источников питания для средств поражения противника на предприятии «Энергия» в городе Елец Липецкой области РФ. На территории предприятия возник пожар.

Этот удар затрудняет производство источников питания для ракет, управляемых авиабомб и другого вооружения российской армии.

«Энергия» является единственным производителем батарей для модулей планирования и коррекции авиабомб, а также изготавливает батареи для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и крылатых ракет морского базирования.

Результаты предыдущих ударов

- Предприятие «Протон-Электротекс» в Орле Орловской области РФ. В результате удара 23 октября уничтожен основной цех по производству микросхем, повреждены здание и серверы предприятия. Это затрудняет производство комплектующих для крылатых и баллистических ракет, которыми Россия атакует украинские города.

- Место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в районе Донецка. В результате удара 23 октября были повреждены три здания для подготовки и оснащения ударных беспилотников и одна пусковая рейка. Это снижает способность противника атаковать Украину и гражданскую инфраструктуру дронами различных модификаций.

- Комбинат «Тольяттикаучук» в Тольятти Самарской области РФ. В результате удара 24 октября были повреждены технологический трубопровод, две установки по производству бутилкаучука и одна ректификационная установка. Это сказывается на цепочке производства твёрдого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.

Силы обороны Украины наносят удары по военным объектам противника в рамках права на самооборону, гарантированного статьёй 51 Устава ООН.

Источник: Генштаб

Ранее Генштаб сообщил о потерях РФ за сутки по состоянию на 26 октября.

Добавим, что украинские военные нанесли удары по российским РЛС и пунктам управления.

24 октября на фронте произошло 193 боевых столкновения между украинскими военными и российской армией.

Также десантники 95-й бригады взяли в плен российского разведчика, который следил за Китаем.