25 października oraz w nocy z 25 na 26 października oddziały Sił Obronnych Ukrainy zbombardowały halę produkcyjną elementów zasilających środki rażenia przeciwnika w zakładzie „Energia” w mieście Jełec w obwodzie lipieckim w Federacji Rosyjskiej. Na terenie zakładu wybuchł pożar.

Atak ten utrudnia produkcję źródeł zasilania dla rakiet, bomb lotniczych z naprowadzaniem oraz innego uzbrojenia armii rosyjskiej.

„Energia” jest jedynym producentem akumulatorów do modułów naprowadzania i korekcji bomb lotniczych, a także wytwarza akumulatory do operacyjno-taktycznych kompleksów rakietowych „Iskander-M” oraz rakiet skrzydłowych o bazowaniu morskim.

Skutki wcześniejszych ataków

- Zakład „Proton-Elektroteks” w Orle w obwodzie orłowskim w Federacji Rosyjskiej. W wyniku ataku z 23 października zniszczono główny halę produkcyjną mikrochipów, uszkodzono budynek i serwery przedsiębiorstwa. Utrudnia to produkcję komponentów do pocisków manewrujących i balistycznych, którymi Rosja atakuje ukraińskie miasta.

- Miejsce przechowywania, przygotowywania i wystrzeliwania bojowych bezzałogowych statków powietrznych w rejonie Doniecka. W wyniku uderzenia 23 października uszkodzono trzy budynki służące do przygotowywania i wyposażania dronów uderzeniowych oraz jedną rampę startową. Ogranicza to zdolność przeciwnika do atakowania Ukrainy i infrastruktury cywilnej za pomocą dronów różnych modyfikacji.

- Kombinat „Togliattikauchuk” w Togliatti w obwodzie samarskim Federacji Rosyjskiej. W wyniku ataku z 24 października uszkodzono rurociąg technologiczny, dwie instalacje do produkcji kauczuku butylowego oraz jedną instalację rektyfikacyjną. Ma to wpływ na łańcuch produkcji stałego paliwa rakietowego do rakiet taktycznych i balistycznych.

Siły obronne Ukrainy atakują obiekty wojskowe przeciwnika w ramach prawa do samoobrony, zagwarantowanego w art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych.

Źródło: Sztab Generalny

Wcześniej Sztab Generalny poinformował o stratach Federacji Rosyjskiej w ciągu doby, według stanu na 26 października.

Dodajmy, że ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły ataki na rosyjskie stacje radarowe i punkty dowodzenia.

24 października na froncie doszło do 193 starć bojowych między ukraińskimi żołnierzami a armią rosyjską.

Ponadto żołnierze spadochroniarzy z 95. brygady wzięli do niewoli rosyjskiego zwiadowcę, który obserwował Chiny.