一名隶属于俄罗斯联邦武装力量的“阿特什”（ATESH）游击运动特工，提供了关于位于临时被占领的克里米亚半岛詹科伊市“东方”变电站安保系统的情报。 该设施被称为“詹科伊”变电站，目前由俄罗斯军队负责守卫。

“侵略者已将詹科伊的电力系统纳入其军事集团的供电体系。 这里设有‘詹科伊’军用机场，俄罗斯空军和防空部队第4军第27混合航空师第39独立近卫直升机团驻扎于此。 该机场部署有米-8、米-35M、米-28和卡-52直升机，”通报中写道。

该设施还用于接待军用飞机、存放装备以及为俄军提供补给。

据“ATESH”组织提醒，詹科伊发电厂此前已多次遭到袭击。

2025年12月14日夜间，监测来源报告称“詹科伊”330千伏变电站可能遭到袭击并发生火灾。

据当地消息来源称，2026年1月13日晚，该变电站在遭受袭击后再次发生火灾，导致该市及部分地区停电。

6月29日夜间，“突袭”第413团宣称已摧毁“詹科伊”变电站；7月3日夜间，监测来源报告称该设施在遭受无人机袭击后再次发生火灾。

军事机场也未能幸免：2024年4月，一次打击使四套S-400发射装置、三座雷达站、防空指挥所以及“基石-M”系统瘫痪。

2026年7月，乌克兰安全局（SBU）摧毁了俄罗斯“奥里昂”无人机的中继站以及武器和装备仓库。

“我们的特工就混在负责掩护克里米亚军事设施的人员之中。因此，俄罗斯防空系统往往在爆炸发生后才发现某些目标，”该组织指出。

此前，克里米亚在遭受袭击后曾限制了供水和供电。

在此之前，乌克兰武装部队曾打击了俄罗斯的弹药库和无人机仓库，以及位于克里米亚的指挥中心。

需要提醒的是，佐林曾评估过是否真的能迫使俄罗斯人撤离克里米亚。

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