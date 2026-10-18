Жорін оцінив, чи реально змусити росіян утекти з Криму

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Заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін вважає, що Україна здатна створити умови, за яких російські окупаційні війська будуть змушені самостійно залишити Кримський півострів. На його думку, пряма військова деокупація Криму шляхом лобових штурмів може й не знадобитися, якщо ситуація на інших ключових ділянках передової розвиватиметься на користь Сил оборони України.

Водночас військовий підкреслив, що реалізація такого сценарію вимагає колосальної роботи на лінії фронту, системного виснаження ворога та створення передумов, за яких утримувати півострів для росіян стане військово та логістично неможливим.

Джерело: «Знаєм 24».

Вранці 16 жовтня на тимчасово окупованому Кримському півострові сталася пожежа на електропідстанції «Нижньогірська».

Російські військові облаштовують вогневі точки на узбережжі Керченської протоки в тимчасово окупованому Криму. Їх планують використовувати для відбиття атак безпілотників і морських дронів, а також для прикриття Керченського мосту та суднобудівного заводу «Залив».

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