Жорин оценил, реально ли заставить россиян бежать из Крыма

Заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин считает, что Украина способна создать условия, при которых российские оккупационные войска будут вынуждены самостоятельно покинуть Крымский полуостров. По его мнению, прямая военная деоккупация Крыма путем лобовых штурмов может и не понадобиться, если ситуация на других ключевых участках передовой будет развиваться в пользу Сил обороны Украины.

В то же время военный подчеркнул, что реализация такого сценария требует колоссальной работы на линии фронта, системного изнурения врага и создания предпосылок, при которых удержание полуострова для россиян станет военно и логистически невозможным.

Источник: «Знаем 24».

Утром 16 октября на временно оккупированном Крымском полуострове произошел пожар на электроподстанции «Нижнегорская».

Российские военные обустраивают огневые точки на побережье Керченского пролива во временно оккупированном Крыму. Их планируют использовать для отражения атак беспилотников и морских дронов, а также для прикрытия Керченского моста и судостроительного завода «Залив».

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