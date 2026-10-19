В Виннице возобновили водоснабжение после российской атаки

Утром 19 октября 2026 года в Виннице возникли перебои с водоснабжением из-за отключения электроэнергии на станции водоканала. Часть города осталась без воды, а в других районах снизилось давление в сети. Впоследствии коммунальщики восстановили работу станции и подачу воды.

По информации коммунального предприятия, станция водоканала осталась без электропитания, из-за чего возникли проблемы с подачей воды в город.

«Сейчас у нас отсутствует электропитание. Город остался без воды или с пониженным давлением», — сообщили в «Винницаоблводоканале».

В предприятии пояснили, что возобновить работу станции смогут только после восстановления электроснабжения. Коммунальщики также пообещали дополнительно уведомить жителей о восстановлении электроснабжения и запуске оборудования. Впоследствии ситуация изменилась. По состоянию на 10:00 станцию водоканала запустили и начали подачу воды в Винницу.

Источник: «Винницаоблводоканал»

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