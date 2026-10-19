У Вінниці відновили водопостачання після російської атаки

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Уранці 19 жовтня 2026 року у Вінниці виникли перебої з водопостачанням через знеструмлення станції водоканалу. Частина міста залишилася без води, а в інших районах знизився тиск у мережі. Згодом комунальники відновили роботу станції та подачу води.

За інформацією комунального підприємства, станція водоканалу залишилася без електроживлення, через що виникли проблеми з подачею води до міста.

«Наразі в нас відсутнє живлення. Місто без води або з пониженим тиском», – повідомили у «Вінницяоблводоканалі».

У підприємстві пояснили, що відновити роботу станції зможуть лише після повернення електропостачання. Комунальники також пообіцяли додатково повідомити жителів про відновлення живлення та запуск обладнання. Згодом ситуація змінилася. Станом на 10:00 станцію водоканалу запустили та розпочали подачу води до Вінниці.

Джерело: «Вінницяоблводоканал»

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