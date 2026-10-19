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Речник диктатора росії Дмитро Пєсков заявив, що досягнення остаточних домовленостей щодо завершення війни проти України є неможливим без участі української сторони.

Коментуючи дипломатичні зусилля та посредництво Сполучених Штатів, у Кремлі підкреслили, що високо оцінюють кроки Вашингтона, однак будь-яке врегулювання вимагає залучення представників Києва, готових ухвалювати рішення та брати на себе відповідальність.

Водночас речник російського диктатора утримався від уточнень щодо того, кого саме кремлівське керівництво розглядає як уповноважених представників України, а також не окреслив можливий формат чи часові рамки потенційного переговорного процесу.

Джерело: ТАСС.

Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal повідомило, що Росія пропонує провести в листопаді тристоронній саміт за участю США та Китаю, щоб домовитися про завершення війни на вигідних для Москви умовах. Президента України Володимира Зеленського на зустріч запрошувати не планують.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Зеленський не зацікавлений у завершенні війни.

Раніше Зеленський назвав підтримку рф історичною помилкою Трампа.

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