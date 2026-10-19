Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что достижение окончательных договоренностей о прекращении войны против Украины невозможно без участия украинской стороны.

Комментируя дипломатические усилия и посредничество Соединенных Штатов, в Кремле подчеркнули, что высоко оценивают шаги Вашингтона, однако любое урегулирование требует привлечения представителей Киева, готовых принимать решения и брать на себя ответственность.

В то же время пресс-секретарь российского диктатора воздержался от уточнений относительно того, кого именно кремлевское руководство рассматривает в качестве уполномоченных представителей Украины, а также не обозначил возможный формат или временные рамки потенциального переговорного процесса.

Источник: ТАСС.

Напомним, ранее The Wall Street Journal сообщило, что Россия предлагает провести в ноябре трехсторонний саммит с участием США и Китая, чтобы договориться о завершении войны на выгодных для Москвы условиях. Президента Украины Владимира Зеленского на встречу приглашать не планируют.

Напомним, Трамп заявил, что Зеленский не заинтересован в завершении войны.

Ранее Зеленский назвал поддержку РФ исторической ошибкой Трампа.

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