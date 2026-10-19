Видео: Украинские военные впервые эвакуировали раненого с фронта с помощью БПЛА

Военные Дронных сил Сухопутных войск при участии 92-й ОШБр эвакуировали раненого пехотинца 30-й ОМБр с позиции с помощью тяжелого гексакоптера. Эту операцию называют первой в мире воздушной эвакуацией раненого непосредственно с линии фронта.

Пехотинец 30-й отдельной механизированной бригады находился на позиции и получил ранение. Согласно сообщению, из-за высокой активности вражеских дронов и заминированности местности эвакуировать его с помощью уже традиционных наземных роботизированных комплексов (НРК) было невозможно.

Тогда специалисты роты беспилотных наземных систем 92-й ОШБр, как отмечается, взяли на себя ответственность сделать то, чего еще никто не делал, и эвакуировать военного с помощью воздушного дрона.

Для этого использовали тяжёлый гексакоптер украинского производителя Gurzuf Defence, который компания предоставила бесплатно.

По данным военных, они совместно с производителем внедрили техническое решение, благодаря которому тяжелый бомбардировщик смог провести эвакуацию, сохраняя устойчивость в воздухе, без опрокидывания и чрезмерного раскачивания. Также они провели предварительные испытания на площадках, предоставленных Gurzuf Defence, и совместно со смежными подразделениями спланировали миссию.

Дроном управлял оператор БПЛА 30-й ОМБр. Операция завершилась успешно: раненый проходит лечение и реабилитацию, его жизни уже ничего не угрожает.

В сообщении отмечается, что эвакуация стала возможной благодаря совместной работе 92-й ОШБр, 30-й и 14-й ОМБр, 10-го армейского корпуса и Gurzuf Defence. Там также заявляют, что эта миссия еще раз показала: украинские военнослужащие во взаимодействии с украинскими производителями задают мировые тренды в ведении войны, а это расширяет возможности для сохранения жизни личного состава и эвакуации раненых.

Источник: 92-я ОШБр им. Ивана Сирка

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