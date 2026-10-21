Крупнейшая сеть алкогольных магазинов в России готовится к атакам дронов на склады

Крупнейшая российская сеть магазинов по продаже алкоголя «Красное & Белое» сократила объемы приемки продукции на складах из-за угрозы атак беспилотников.

По словам собеседников издания, теперь ритейлер принимает за одну поставку лишь 25–30% от прежних объемов — примерно треть грузовика.

При этом «Красное & Белое» на данный момент является единственной крупной торговой сетью в России, которая прибегла к таким мерам.

Один из источников отметил, что компания опасается за сохранность дорогостоящей алкогольной продукции, находящейся на складских объектах.

В самой компании подтвердили изменения в системе логистики и хранения товаров.

«Мы тестируем различные подходы для сокращения объемов запасов, которые одновременно находятся на каждом конкретном складе», — сообщили в «Красное & Белое».

В компании пояснили, что новая схема предусматривает поставки меньшими партиями, но чаще. Это должно помочь сократить время нахождения продукции в распределительных центрах и уменьшить объемы товарных запасов, сосредоточенных на одном складе.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

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