В Украине подразделение дальних ударов Kairos преобразовали из батальона в 7-й отдельный центр Сил беспилотных систем. Подразделение, в котором служат сотни военнослужащих, может координировать работу других частей на фоне расширения украинских ударов по военным и энергетическим целям в России, государстве-агрессоре, и на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщает The Japan Times, Kairos использует небольшие недорогие крылатые ракеты для атак в глубине российской территории и на оккупированных Россией украинских землях. Среди целей названы системы противовоздушной обороны, терминалы природного газа и нефтеперерабатывающие заводы.

Планирование ударов

Командир подразделения с позывным Рей, которого издание идентифицирует как подполковника, заявил, что при подготовке операций используются актуальные и предыдущие спутниковые снимки. Они позволяют сравнивать изменения на объектах и определять уязвимые элементы для удара. По его словам, в работе также используют разведданные, подробные карты и консультации специалистов энергетической отрасли.

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Рей рассказал, что его подразделение было первым, которое планировало и осуществляло кампанию ударов по танкерам в Азовском море. По его утверждению, в течение месяца были поражены 60 судов. По словам Рея, в рамках летней операции по изоляции временно оккупированного Россией Крыма Силы беспилотных систем нанесли 7 тысяч ударов дронами на соответствующем театре боевых действий.

Ограничения связи

По данным издания, для ударов в пределах России нельзя использовать Starlink, поскольку сервис там отключен. Это усложняет дистанционное управление беспилотниками за пределами радиогоризонта. Вместе с тем над временно оккупированными территориями Украины успешность таких операций выше, поскольку операторы могут получать видео с дронов почти до момента поражения цели.

Рей отметил, что оценивать результаты атак подразделения помогают сообщения в российских Telegram-каналах, данные людей на местах, цифровые взломы и киберразведка. Еще одно украинское подразделение, 14-й отдельный полк, с которого начиналась значительная часть работы по дальним ударам, также преобразовали в 1-й отдельный центр.

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