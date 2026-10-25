在乌克兰，远程打击部队Kairos已由营改编为无人系统部队第7独立中心。该部队有数百名军人服役，在乌克兰扩大对俄罗斯这一侵略国境内军事和能源目标，以及乌克兰暂时被占领土内目标的打击之际，能够协调其他单位的工作。

据《日本时报》报道，Kairos使用小型、低成本巡航导弹，对俄罗斯纵深地区以及被俄罗斯占领的乌克兰土地发动袭击。报道列举的目标包括防空系统、天然气终端和炼油厂。

打击规划

该部队指挥官呼号为雷，报道将其身份确认为中校。他表示，在筹备行动时会使用最新和此前的卫星图像。这些图像可用于比较设施的变化，并确定可供打击的薄弱环节。据他称，工作中还使用情报数据、详细地图以及能源行业专家的咨询意见。

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雷表示，他的部队是首个策划并实施针对亚速海油轮打击行动的部队。他声称，一个月内击中了60艘船只。雷称，在为孤立暂时被俄罗斯占领的克里米亚而开展的夏季行动中，无人系统部队在相关战区实施了7000次无人机打击。

通信限制

据该报报道，Starlink不能用于在俄罗斯境内实施打击，因为该服务在当地已被关闭。这使得在无线电地平线之外远程操控无人机变得更加困难。不过，在乌克兰暂时被占领土上空，此类行动的成功率更高，因为操作员几乎可以在击中目标前一直接收无人机传回的视频。

雷指出，俄罗斯Telegram频道上的消息、当地人员提供的信息、数字入侵和网络侦察，有助于评估该部队袭击的结果。另一支乌克兰部队——第14独立团，远程打击工作中相当大的一部分正是从该团开始的——也被改编为第1独立中心。

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