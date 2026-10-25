W Ukrainie jednostkę dalekiego rażenia Kairos przekształcono z batalionu w 7. Samodzielne Centrum Sił Systemów Bezzałogowych. Jednostka, w której służą setki żołnierzy, może koordynować pracę innych formacji w związku z rozszerzaniem ukraińskich uderzeń na cele wojskowe i energetyczne w Rosji, państwie-agresorze, oraz na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy.

Jak informuje The Japan Times, Kairos wykorzystuje małe, niedrogie pociski manewrujące do ataków w głębi terytorium Rosji oraz na ukraińskich ziemiach okupowanych przez Rosję. Wśród wymienianych celów są systemy obrony powietrznej, terminale gazu ziemnego i rafinerie ropy naftowej.

Planowanie uderzeń

Dowódca jednostki o pseudonimie Ray, którego publikacja identyfikuje jako podpułkownika, oświadczył, że podczas przygotowywania operacji wykorzystywane są aktualne i wcześniejsze zdjęcia satelitarne. Umożliwiają one porównywanie zmian w obiektach i określanie podatnych elementów do uderzenia. Jak zaznaczył, w pracy wykorzystuje się również dane wywiadowcze, szczegółowe mapy i konsultacje ze specjalistami z branży energetycznej.

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Ray powiedział, że jego jednostka jako pierwsza planowała i przeprowadziła kampanię uderzeń na tankowce na Morzu Azowskim. Twierdził, że w ciągu miesiąca trafiono 60 jednostek pływających. Według Raya podczas letniej operacji izolowania Krymu, tymczasowo okupowanego przez Rosję, Siły Systemów Bezzałogowych przeprowadziły 7 tys. uderzeń dronami na odpowiednim teatrze działań wojennych.

Ograniczenia łączności

Według publikacji Starlink nie może być wykorzystywany do uderzeń na terytorium Rosji, ponieważ usługa jest tam wyłączona. Utrudnia to zdalne sterowanie dronami poza horyzontem radiowym. Natomiast nad tymczasowo okupowanymi terytoriami Ukrainy skuteczność takich operacji jest wyższa, ponieważ operatorzy mogą otrzymywać obraz z dronów niemal do momentu trafienia celu.

Ray zaznaczył, że w ocenie rezultatów ataków jednostki pomagają doniesienia na rosyjskich kanałach Telegram, informacje od ludzi na miejscu, cyfrowe włamania i wywiad cybernetyczny. Inna ukraińska jednostka, 14. Samodzielny Pułk, z którego rozpoczęła się znaczna część działań w zakresie dalekiego rażenia, również została przekształcona w 1. Samodzielne Centrum.

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