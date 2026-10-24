Число раненых в результате атаки РФ на Синельниково возросло до 12

Число раненых в результате российской атаки на Синельниково в Днепропетровской области возросло до 12 человек.

По словам начальника Днепропетровской ОГА Александра Ганжи, пятеро пострадавших находятся в больнице. Две женщины и один мужчина – в тяжелом состоянии. Их сейчас оперируют. После этого их доставят в областную больницу в Днепре.

Как сообщалось, трое человек погибли, ещё восемь были ранены в Синельниково Днепропетровской области в результате удара БПЛА российских оккупантов в субботу.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Россияне атаковали Синельниково дроном, трое человек погибли.

Россияне более 40 раз атаковали Днепропетровскую область за день, есть погибший и раненые.

В Днепропетровской области похоронили пятерых детей семьи Вороновых, убитых россиянами.

Напомним, в ночь на 30 июля российская ракета убила многодетную семью в Днепропетровской области.

После российского ракетного удара по частному дому в поселке Радушное на Криворожье 30 июля из-под завалов удалось спасти только домашнюю собаку по кличке Рокки. Четвероногого спас журналист местного издания «Свои Кривой Рог». Остальные члены многодетной семьи Вороновых погибли в результате атаки.

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