Число раненых в результате атаки РФ на Синельниково возросло до 12
Число раненых в результате российской атаки на Синельниково в Днепропетровской области возросло до 12 человек.
По словам начальника Днепропетровской ОГА Александра Ганжи, пятеро пострадавших находятся в больнице. Две женщины и один мужчина – в тяжелом состоянии. Их сейчас оперируют. После этого их доставят в областную больницу в Днепре.
Как сообщалось, трое человек погибли, ещё восемь были ранены в Синельниково Днепропетровской области в результате удара БПЛА российских оккупантов в субботу.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
Россияне атаковали Синельниково дроном, трое человек погибли.
Россияне более 40 раз атаковали Днепропетровскую область за день, есть погибший и раненые.
В Днепропетровской области похоронили пятерых детей семьи Вороновых, убитых россиянами.
Напомним, в ночь на 30 июля российская ракета убила многодетную семью в Днепропетровской области.
После российского ракетного удара по частному дому в поселке Радушное на Криворожье 30 июля из-под завалов удалось спасти только домашнюю собаку по кличке Рокки. Четвероногого спас журналист местного издания «Свои Кривой Рог». Остальные члены многодетной семьи Вороновых погибли в результате атаки.