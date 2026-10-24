Liczba rannych w wyniku rosyjskiego ataku na Synielnikowe w obwodzie dniepropetrowskim wzrosła do 12 osób.

Jak poinformował szef administracji obwodowej w Dniepropietrowsku Aleksander Ganza, pięć osób trafiło do szpitala. Dwie kobiety i mężczyzna znajdują się w stanie krytycznym. Obecnie trwają operacje. Następnie zostaną przewiezieni do szpitala obwodowego w Dnieprze.

Jak informowaliśmy, trzy osoby zginęły, a kolejne osiem zostało rannych w Synielnikowie w obwodzie dniepropetrowskim w wyniku uderzenia bezzałogowego statku powietrznego rosyjskich okupantów w sobotę.

Poinformował o tym szef Obwodnej Administracji Dniepropietrowskiej Aleksander Ganża.

Rosjanie zaatakowali Synelnykove za pomocą drona, trzy osoby zginęły.

Rosjanie zaatakowali obwód dniepropetrowski ponad 40 razy w ciągu jednego dnia; jest jedna ofiara śmiertelna i ranni.

W obwodzie dniepropetrowskim pochowano pięcioro dzieci z rodziny Woronowów, zabitych przez Rosjan.

Przypomnijmy, że w nocy z 29 na 30 lipca rosyjska rakieta zabiła wielodzietną rodzinę w obwodzie dniepropetrowskim.

Po rosyjskim ataku rakietowym na prywatny dom w miejscowości Raduszne w rejonie Kriwoříża 30 lipca spod gruzów udało się uratować jedynie psa domowego o imieniu Rocky. Czworonoga uratował dziennikarz lokalnego wydania „Svoi Kryvyi Rih”. Pozostali członkowie wielodzietnej rodziny Woronowów zginęli w wyniku ataku.

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