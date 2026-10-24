Россияне дважды нанесли удары по торговому центру в Харькове, вспыхнул пожар

В Харькове российские войска дважды нанесли удары по торговому центру в Основянском районе. В результате атаки возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил мэр города.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

«Было два попадания. На месте пожар... Пока что пострадавших нет, посетители ТЦ были своевременно эвакуированы», — написал Терехов в своем Telegram-канале.

Харьков готов к отопительному сезону, но отопление пока не включают.

Утром 21 октября российский беспилотник поразил одну из установок на производственной площадке газодобывающей инфраструктуры «Группы Нафтогаз» в Харьковской области.

Российские войска нанесли удар беспилотником типа «Шахед» по парку возле кафе в Харьковской области. В результате атаки погибли шесть человек, среди них двое детей.

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