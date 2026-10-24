W Charkowie rosyjskie wojska dwukrotnie ostrzelały centrum handlowe w dzielnicy Osnovyanskyj. W wyniku ataku wybuchł pożar. Według wstępnych informacji nie ma ofiar – poinformował burmistrz.

Informację tę przekazał burmistrz Ihor Terechow.

„Były dwa trafienia. Na miejscu wybuchł pożar... Na razie nie ma ofiar, klienci centrum handlowego zostali ewakuowani z wyprzedzeniem” – napisał Terechow na swoim kanale w Telegramie.

Charków jest gotowy na sezon grzewczy, ale na razie nie włączają ogrzewania.

Rano 21 października rosyjski dron uderzył w jedną z instalacji na terenie zakładu infrastruktury wydobywczej gazu „Grupy Naftogaz” w obwodzie charkowskim.

Rosyjskie wojska przeprowadziły atak dronem typu „Shahed” na park w pobliżu kawiarni w obwodzie charkowskim. W wyniku ataku zginęło sześć osób, w tym dwoje dzieci.

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