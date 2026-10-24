Rosjanie dwukrotnie zaatakowali centrum handlowe w Charkowie, wybuchł pożar
W Charkowie rosyjskie wojska dwukrotnie ostrzelały centrum handlowe w dzielnicy Osnovyanskyj. W wyniku ataku wybuchł pożar. Według wstępnych informacji nie ma ofiar – poinformował burmistrz.
Informację tę przekazał burmistrz Ihor Terechow.
„Były dwa trafienia. Na miejscu wybuchł pożar... Na razie nie ma ofiar, klienci centrum handlowego zostali ewakuowani z wyprzedzeniem” – napisał Terechow na swoim kanale w Telegramie.
Charków jest gotowy na sezon grzewczy, ale na razie nie włączają ogrzewania.
Rano 21 października rosyjski dron uderzył w jedną z instalacji na terenie zakładu infrastruktury wydobywczej gazu „Grupy Naftogaz” w obwodzie charkowskim.
Rosyjskie wojska przeprowadziły atak dronem typu „Shahed” na park w pobliżu kawiarni w obwodzie charkowskim. W wyniku ataku zginęło sześć osób, w tym dwoje dzieci.