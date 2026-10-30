Мелания Трамп может посетить оккупированные Олешки
Первая леди США Мелания Трамп пока не планирует поездку во временно оккупированные Олешки в Херсонской области. В то же время её команда не исключает такого визита в будущем, если это позволит ситуация с безопасностью и график супруги американского президента.
«Если это будет безопасно и если её график позволит, я думаю, это возможно», — сообщил представитель первой леди.
По его словам, конкретных планов по посещению Олешек пока нет, однако возможность такой поездки не исключается.
Советник также рассказал, что Мелания Трамп лично участвовала в переговорах о перемирии на территории оккупированной части Херсонской области.
По его словам, сначала первая леди обратилась к Украине, а затем — к представителям российских оккупационных властей. Он отметил, что сторонам удалось достичь ряда договоренностей, однако раскрывать подробности не могут из-за деликатности вопроса о прекращении огня.
Ранее Мелания Трамп сообщила о начале работ по разминированию маршрутов, по которым планируется доставлять гуманитарные грузы во временно оккупированные Олешки.
По её словам, Украина и Россия приступили к соответствующим мероприятиям в рамках договоренностей о локальном прекращении огня.
Цель работ — подготовить безопасный путь для доставки гуманитарной помощи и создать условия для дальнейшей поддержки гражданского населения.
Таким образом, хотя поездка Мелании Трамп в Олешки пока не запланирована, её команда допускает такую возможность при условии обеспечения надлежащего уровня безопасности.
Об этом заявил советник Мелании Трамп в комментарии «Суспильному».
Во временно оккупированных Олешках Херсонской области завершили разминирование определенных маршрутов и подготовку гуманитарного конвоя к отправке, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Перед этим делегация с участием представителей Украины, США и России прибыла в место, откуда планируется доставлять гуманитарную помощь в Олешки.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец согласился добраться до временно оккупированных Олешек в Херсонской области через территорию России, поскольку другого безопасного маршрута для гуманитарной миссии пока нет. В Офисе омбудсмена пояснили, что путь через линию фронта опасен, а переправа через реку невозможна из-за минирования.
Российские войска могут использовать временное перемирие в оккупированных Олешках для переброски техники и военных ближе к Херсону. О такой угрозе сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на украинских военнослужащих. По их оценкам, российские подразделения активизировали передвижения на левом берегу Днепра, однако независимого подтверждения подготовки наступления пока нет.