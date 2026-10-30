美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普目前暂无计划前往赫尔松州被临时占领的奥列什基。不过，她的团队并未排除未来进行此类访问的可能性，前提是安全形势允许且美国总统夫人的日程安排允许。

“如果情况安全且她的日程允许，我认为这是有可能的，”第一夫人的发言人表示。

据他介绍，目前尚无访问奥列什基的具体计划，但并未排除此次访问的可能性。

这位顾问还透露，梅拉尼娅·特朗普曾亲自参与了在赫尔松州被占领地区举行的停火谈判。

据他介绍，第一夫人最初向乌克兰方面提出诉求，随后又与俄罗斯占领当局的代表进行了接触。他指出，双方已就多项内容达成共识，但鉴于停火问题的敏感性，目前无法透露具体细节。

此前，梅拉尼娅·特朗普曾宣布，已开始对计划用于向临时被占领的奥列什基运送人道主义物资的路线进行排雷工作。

据她介绍，乌克兰和俄罗斯已在局部停火协议框架内启动了相关措施。

此项工作的目的是为人道主义援助开辟一条安全通道，并为后续支持平民创造条件。

因此，尽管梅拉尼娅·特朗普目前尚未计划前往奥列什基，但她的团队表示，在安全条件允许的情况下，不排除这一可能性。

梅拉尼娅·特朗普的顾问在接受“公共电视台”采访时作出了上述表态。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨表示，在赫尔松州被临时占领的奥列什基，指定路线的排雷工作已全部完成，人道主义车队已做好出发准备。

此前，由乌克兰、美国和俄罗斯代表组成的代表团已抵达计划向奥列什基运送人道主义援助物资的出发地。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨同意经俄罗斯境内前往赫尔松州暂时被占领的奥列什基，因为目前尚无人道主义任务可行的其他安全路线。 人权专员办公室解释称，穿越前线的路线十分危险，而由于河道布雷，无法渡河。

俄军可能利用被占领的奥列什基镇的临时停火，将装备和士兵调往更靠近赫尔松的地区。德国《图片报》援引乌克兰军方消息报道了这一威胁。 据他们评估，俄军在第聂伯河左岸的调动有所加剧，但目前尚无独立消息来源证实其正在准备进攻。

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