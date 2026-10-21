Największa sieć sklepów z alkoholem w Rosji przygotowuje się na ataki dronów na swoje magazyny

Największa rosyjska sieć sklepów z alkoholem „Krasnoje i Bieloe” ograniczyła ilość przyjmowanych towarów w magazynach ze względu na zagrożenie atakami dronów.

Jak podają rozmówcy gazety, obecnie detalista przyjmuje w ramach jednej dostawy jedynie 25–30% poprzednich ilości — około jednej trzeciej ładowności jednej ciężarówki.

Jednocześnie „Krasnoje & Beloe” jest obecnie jedyną dużą siecią handlową w Rosji, która podjęła takie działania.

Jedno ze źródeł zaznaczyło, że firma obawia się o bezpieczeństwo drogich produktów alkoholowych znajdujących się w magazynach.

W samej firmie potwierdzono zmiany w systemie logistyki i magazynowania towarów.

„Testujemy różne podejścia mające na celu zmniejszenie ilości zapasów, które jednocześnie znajdują się w każdym konkretnym magazynie” — poinformowano w „Krasnoje i Bieloe”.

W firmie wyjaśniono, że nowy schemat przewiduje dostawy mniejszymi partiami, ale częściej. Ma to pomóc skrócić czas przebywania produktów w centrach dystrybucyjnych oraz zmniejszyć wielkość zapasów towarowych skupionych w jednym magazynie.

Informują o tym rosyjskie media, powołując się na dobrze poinformowane źródła.

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