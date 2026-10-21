Rosyjski dyktator Władimir Putin nie rozważa obecnie możliwości zawarcia rozejmu energetycznego z Ukrainą. Stanowisko Moskwy w tej sprawie pozostaje niezmienne.

Według przedstawiciela Kremla Rosja rzekomo dąży do całkowitego zakończenia wojny, a nie do tymczasowego zawieszenia działań wojennych.

„Rosja potrzebuje pokoju, a nie rozejmu” – oświadczył Pieskow.

Zaznaczył również, że całkowite zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej nie jest możliwe bez udziału przedstawicieli władz ukraińskich.

„Ktoś tam musi podjąć odpowiedzialną decyzję” – dodał rzecznik Kremla, nie precyzując, kogo konkretnie miał na myśli.

Dmitrij Pieskow skomentował również niedawne wypowiedzi prezydenta Finlandii Alexandra Stubba dotyczące poszukiwania dróg pokojowego rozwiązania wojny Rosji z Ukrainą.

Wcześniej Stubb poinformował, że podczas spotkania delegacji ukraińskiej, amerykańskiej i europejskiej w Norwegii udało się wypracować nowe pomysły dotyczące zakończenia wojny z Rosją. Według niego odpowiednie propozycje mają zostać przekazane Kremlowi do zapoznania się.

Prezydent Finlandii podkreślił, że osiągnięcie pokoju wymaga cierpliwości i aktywnych wysiłków, jednak wojna nadal pochłania ludzkie życie.

„Z mojego doświadczenia wynika, że pokój wymaga cierpliwości, ale niestety wojna nie czeka. Ludzie umierają każdego dnia. Naszym zadaniem jest zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby położyć temu kres. Myślę, że dzisiejszy dzień był krokiem we właściwym kierunku” – oświadczył Alexander Stubb.

W Kremlu zareagowano na te słowa krytycznie. Pieskow stwierdził, że powtórzenie ogólnoeuropejskiego stanowiska w sprawie Ukrainy raczej nie przyczyni się do rozwiązania konfliktu.

„Moim zdaniem powtórzenie ogólnoeuropejskiego stanowiska w sprawie Ukrainy raczej nie będzie konstruktywnym wkładem w rozwiązanie konfliktu” – powiedział rzecznik Kremla.

Tak oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

W ciągu tygodnia od ogłoszenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa rozejmu energetycznego Rosja 76 razy zaatakowała ukraiński sektor energetyczny oraz sektor naftowo-gazowy. W tym czasie rosyjskie wojska wystrzeliły w kierunku Ukrainy prawie 2700 dronów bojowych, 1700 bomb lotniczych i 66 rakiet. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Rosja nadal atakuje infrastrukturę krytyczną i próbuje pozbawić Ukraińców energii elektrycznej.

Prezydent USA Donald Trump planuje zaproponować rosyjskiemu dyktatorowi Władimirowi Putinowi nowe, korzystne dla Kremla warunki, jeśli Moskwa spełni żądanie Waszyngtonu dotyczące zawieszenia broni z Ukrainą.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony oficjalnie potwierdziło atak na obiekty infrastruktury energetycznej i komunikacyjnej na Ukrainie, pomimo ogłoszonego przez prezydenta USA Donalda Trumpa „rozejmu energetycznego”.

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