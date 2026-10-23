Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że jego żona Melania odegrała kluczową rolę w zawarciu porozumień dotyczących tymczasowego zawieszenia ognia w rejonie okupowanych Oleszków w obwodzie chersońskim.

Według Trumpa pierwsza dama samodzielnie zainicjowała rozmowy z Ukrainą i Rosją, aby pomóc uratować dzieci i przywrócić je do rodzin.

„Chce uratować dzieci” – oświadczył amerykański prezydent.

Trump twierdzi, że obie strony zgodziły się współpracować na rzecz realizacji tej inicjatywy. Jak poinformował Biały Dom, lokalne zawieszenie broni ma rozpocząć się 29 października.

W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie operacji mającej na celu odblokowanie Oleszok i okolicznych terenów. Celem jest utworzenie stałych korytarzy humanitarnych umożliwiających bezpieczną ewakuację ludności cywilnej i dostarczanie pomocy.

Rosja przygotowała prowokację informacyjną mającą na celu ukrycie zbrodni wojennych w tymczasowo okupowanych Oleszach w obwodzie chersońskim oraz zdyskredytowanie Sił Obronnych Ukrainy. W tym celu Moskwa planuje zorganizować tzw. „międzynarodową telekonferencję” 22 października 2026 roku.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas rozmowy telefonicznej z papieżem Lewem XIV poruszył kwestię sytuacji humanitarnej w tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim. Głowa państwa wyraziła nadzieję, że uda się dostarczyć do miasta pomoc humanitarną, a cywilów – bezpiecznie ewakuować.

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