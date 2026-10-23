В Україні підтвердили режим тиші для евакуації з Олешок

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Найближчим часом планують розпочати операцію з деблокування Олешок та прилеглих територій. Мета — створити постійні гуманітарні коридори для безпечної евакуації цивільних і доставки допомоги.

Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

За його словами, для проведення операції планують запровадити режим припинення вогню, про який повідомила перша леді США Меланія Трамп.

Джерело: Давид Арахамія.

Росія підготувала інформаційну провокацію, спрямовану на приховування воєнних злочинів у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області та дискредитацію Сил оборони України. Для цього Москва планує провести так званий «міжнародний телеміст» 22 жовтня 2026 року.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Папою Римським Левом XIV порушив питання гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Глава держави висловив сподівання, що до міста вдасться доставити гуманітарну допомогу, а цивільних мешканців — безпечно евакуювати.

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