В ближайшее время планируется начать операцию по разблокированию Олешек и прилегающих территорий. Цель — создать постоянные гуманитарные коридоры для безопасной эвакуации гражданского населения и доставки помощи.

Об этом сообщил председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По его словам, для проведения операции планируется ввести режим прекращения огня, о котором сообщила первая леди США Мелания Трамп.

Источник: Давид Арахамия.

Россия подготовила информационную провокацию, направленную на сокрытие военных преступлений во временно оккупированных Олешках Херсонской области и дискредитацию Сил обороны Украины. Для этого Москва планирует провести так называемый «международный телемост» 22 октября 2026 года.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Папой Римским Львом XIV поднял вопрос о гуманитарной ситуации во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. Глава государства выразил надежду, что в город удастся доставить гуманитарную помощь, а мирных жителей — безопасно эвакуировать.

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