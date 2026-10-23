W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie operacji mającej na celu odblokowanie Oleszok i okolicznych terenów. Celem jest utworzenie stałych korytarzy humanitarnych umożliwiających bezpieczną ewakuację ludności cywilnej i dostarczanie pomocy.

Poinformował o tym przewodniczący frakcji parlamentarnej „Sługa Narodu” Dawid Arakhamia.

Jak powiedział, w celu przeprowadzenia operacji planuje się wprowadzenie zawieszenia ognia, o którym poinformowała pierwsza dama USA Melania Trump.

Źródło: Dawid Arakhamia.

Rosja przygotowała prowokację informacyjną mającą na celu ukrycie zbrodni wojennych w tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim oraz zdyskredytowanie Sił Obronnych Ukrainy. W tym celu Moskwa planuje zorganizować tzw. „międzynarodową telekonferencję” 22 października 2026 roku.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas rozmowy telefonicznej z papieżem Lewem XIV poruszył kwestię sytuacji humanitarnej w tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim. Głowa państwa wyraziła nadzieję, że uda się dostarczyć do miasta pomoc humanitarną, a cywilów – bezpiecznie ewakuować.

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