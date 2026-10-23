Трамп заявив, що перемир’я в Олешках вдалося досягти завдяки Меланії

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Президент США Дональд Трамп заявив, що його дружина Меланія відіграла ключову роль у домовленостях про тимчасове припинення вогню в районі окупованих Олешок на Херсонщині.

За словами Трампа, перша леді самостійно ініціювала переговори з Україною та Росією, щоб допомогти врятувати дітей і повернути їх до родин.

«Вона хоче врятувати дітей», — заявив американський президент.

Трамп стверджує, що обидві сторони погодилися співпрацювати задля реалізації цієї ініціативи. За повідомленням Білого дому, локальне перемир’я має розпочатися 29 жовтня.

Найближчим часом планують розпочати операцію з деблокування Олешок та прилеглих територій. Мета — створити постійні гуманітарні коридори для безпечної евакуації цивільних і доставки допомоги.

Росія підготувала інформаційну провокацію, спрямовану на приховування воєнних злочинів у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області та дискредитацію Сил оборони України. Для цього Москва планує провести так званий «міжнародний телеміст» 22 жовтня 2026 року.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Папою Римським Левом XIV порушив питання гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Глава держави висловив сподівання, що до міста вдасться доставити гуманітарну допомогу, а цивільних мешканців — безпечно евакуювати.

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