Гендиректор Tesla Маск звинуватив Україну в порушенні умов Starlink — Taipei Times

Гендиректор Tesla Ілон Маск заявив, що українські військові нібито порушили умови використання супутникової системи Starlink, застосовуючи її для ударів безпілотниками. Він також стверджує, що можливість такого використання системи закрили минулого тижня.

Як повідомляє Taipei Times, Маск назвав Starlink цивільною системою, яка, за його словами, не призначена для вбивства людей. Він заявив, що порушення умов обслуговування може призвести до припинення надання послуг.

Роль Starlink для оборони

Маск водночас назвав Starlink критично важливою для оборони України системою. За його словами, це єдина система, яку наразі неможливо заглушити або знищити, а її відключення призвело б до негайного колапсу української лінії фронту.

Україна використовує цивільну супутникову систему Starlink і військову версію Starshield для захисту від російських ракетних та дронових атак. Росія є державою-агресором, яка вторглася в Україну у 2022 році.

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Заява Міноборони України

Міністр оборони України Євген Хмара заявив, що системи моніторингу зафіксували відновлення швидкості Starlink і Starshield. За його словами, показник перевищив 400 км/год, а з'єднання стало стабільним.

Хмара наголосив, що стабільна робота мережі має значення для військових на фронті, експлуатації дронів, логістики та зв'язку. Він також пов'язав відновлення роботи системи з твердою позицією президента Володимира Зеленського.

Раніше Зеленський звинувачував Вашингтон у тому, що США не попередили Київ про ракетні удари, що наближалися, а також обмежили швидкість Starlink, ускладнивши військову відповідь України.

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