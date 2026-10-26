特斯拉首席执行官埃隆·马斯克表示，乌克兰军方涉嫌违反Starlink卫星系统的使用条款，将其用于无人机打击。他还称，上周已关闭以这种方式使用该系统的可能性。

据Taipei Times报道，马斯克称Starlink是一个民用系统，并表示该系统并非用于杀人。他表示，违反服务条款可能导致服务终止。

Starlink在防御中的作用

与此同时，马斯克称Starlink是对乌克兰防御至关重要的系统。他表示，这是目前唯一无法被干扰或摧毁的系统，关闭它将导致乌克兰前线立即崩溃。

乌克兰使用民用卫星系统Starlink及其军用版本Starshield，以防御俄罗斯的导弹和无人机袭击。俄罗斯是于2022年入侵乌克兰的侵略国。

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乌克兰国防部声明

乌克兰国防部长叶夫根·赫马拉表示，监测系统记录到Starlink和Starshield速度恢复。根据他的说法，该数值超过400公里/小时，连接已变得稳定。

赫马拉强调，网络稳定运行对前线军人、无人机操作、后勤和通信具有重要意义。他还将系统运行恢复与总统弗拉基米尔·泽连斯基的坚定立场联系起来。

此前，泽连斯基指责华盛顿，称美国没有就逼近的导弹袭击向基辅发出警告，并限制了Starlink速度，使乌克兰的军事回应更加困难。

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