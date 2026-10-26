Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что украинские военные якобы нарушили условия использования спутниковой системы Starlink, применяя ее для ударов беспилотниками. Он также утверждает, что возможность такого использования системы закрыли на прошлой неделе.

Как сообщает Taipei Times, Маск назвал Starlink гражданской системой, которая, по его словам, не предназначена для убийства людей. Он заявил, что нарушение условий обслуживания может привести к прекращению предоставления услуг.

Роль Starlink в обороне

В то же время Маск назвал Starlink критически важной для обороны Украины системой. По его словам, это единственная система, которую сейчас невозможно заглушить или уничтожить, а ее отключение привело бы к немедленному коллапсу украинской линии фронта.

Украина использует гражданскую спутниковую систему Starlink и военную версию Starshield для защиты от российских ракетных и дроновых атак. Россия является государством-агрессором, которое вторглось в Украину в 2022 году.

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Заявление Минобороны Украины

Министр обороны Украины Евгений Хмара заявил, что системы мониторинга зафиксировали восстановление скорости Starlink и Starshield. По его словам, показатель превысил 400 км/ч, а соединение стало стабильным.

Хмара подчеркнул, что стабильная работа сети имеет значение для военных на фронте, эксплуатации дронов, логистики и связи. Он также связал восстановление работы системы с твердой позицией президента Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский обвинял Вашингтон в том, что США не предупредили Киев о приближающихся ракетных ударах, а также ограничили скорость Starlink, усложнив военный ответ Украины.

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