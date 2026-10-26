Dyrektor generalny Tesli Elon Musk oświadczył, że ukraińskie wojsko rzekomo naruszyło warunki korzystania z systemu satelitarnego Starlink, wykorzystując go do uderzeń dronami. Twierdził również, że możliwość takiego wykorzystania systemu została zamknięta w ubiegłym tygodniu.

Jak podaje Taipei Times, Musk nazwał Starlink systemem cywilnym, który, jak powiedział, nie jest przeznaczony do zabijania ludzi. Oświadczył, że naruszenie warunków świadczenia usług może doprowadzić do ich zakończenia.

Rola Starlink w obronie

Musk jednocześnie nazwał Starlink systemem o krytycznym znaczeniu dla obrony Ukrainy. Według niego jest to jedyny system, którego obecnie nie można zagłuszyć ani zniszczyć, a jego wyłączenie doprowadziłoby do natychmiastowego załamania ukraińskiej linii frontu.

Ukraina wykorzystuje cywilny system satelitarny Starlink oraz wojskową wersję Starshield do obrony przed rosyjskimi atakami rakietowymi i dronowymi. Rosja jest państwem-agresorem, które dokonało inwazji na Ukrainę w 2022 roku.

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Oświadczenie Ministerstwa Obrony Ukrainy

Minister obrony Ukrainy Jewhen Chmara oświadczył, że systemy monitorujące odnotowały przywrócenie prędkości Starlink i Starshield. Według niego wskaźnik przekroczył 400 km/h, a połączenie stało się stabilne.

Chmara podkreślił, że stabilne działanie sieci ma znaczenie dla żołnierzy na froncie, obsługi dronów, logistyki i łączności. Powiązał również przywrócenie działania systemu z twardym stanowiskiem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Wcześniej Zełenski oskarżał Waszyngton o to, że USA nie ostrzegły Kijowa przed zbliżającymi się uderzeniami rakietowymi, a także ograniczyły prędkość Starlink, utrudniając ukraińską odpowiedź wojskową.

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