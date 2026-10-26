W ciągu ostatnich 24 godzin w obwodzie donieckim w wyniku rosyjskich ostrzałów zginął jeden cywil. Dziesięć osób odniosło rany.

Informację tę podał na Facebooku przewodniczący Donieckiej Obwodowej Administracji Państwowej Wadim Filaskin.

Według jego słów Rosjanie zabili jednego mieszkańca Kramatorska.

Jeszcze 10 osób odniosło rany: trzy w Kramatorsku, cztery w Słowiańsku, po jednej w Doniecku, Dmytro-Dariówce i Sierhiiwce.

Łączna liczba ofiar rosyjskich działań w obwodzie donieckim (4443 zabitych i 10 888 rannych) podana jest bez uwzględnienia Mariupola i Wołnowachy.

Źródło: Wadim Filaskin

Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała Zaporoże i Kropywnicki; w Zaporożu jest jeden ranny.

Wcześniej rosyjskie wojska ponownie uderzyły na zabudowę prywatną w Charkowie.

Rosja uszkodziła obiekt energetyczny w obwodzie chmielnickim, doszło do przerw w dostawach prądu.

W ciągu dnia rosyjskie wojska zaatakowały trzy rejony obwodu dniepropetrowskiego; jest jeden ranny.

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