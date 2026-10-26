Film: W Kijowie w wyniku ataku Rosji rannych zostało siedem osób, w tym pracownicy pogotowia ratunkowego
Wieczorem 26 października w Kijowie liczba poszkodowanych wzrosła do siedmiu osób po ataku rosyjskich terrorystów na Lasowy Masyw. Sześciu rannych przebywa w oddziałach szpitalnych miejskich placówek medycznych.
Wśród poszkodowanych są ratownicy medyczni, którzy przybyli na wezwanie: ratownik medyczny i technik ratownictwa medycznego. Według wstępnych danych odnieśli oni niezbyt poważne obrażenia. Mimo to zespoły medyczne kontynuują pracę. Uszkodzeniu uległ również samochód pogotowia ratunkowego.
Informację tę przekazał burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.
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