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Film: W Kijowie w wyniku ataku Rosji rannych zostało siedem osób, w tym pracownicy pogotowia ratunkowego

UA NEWS 26 października 2026 23:10
Film: W Kijowie w wyniku ataku Rosji rannych zostało siedem osób, w tym pracownicy pogotowia ratunkowego

Wieczorem 26 października w Kijowie liczba poszkodowanych wzrosła do siedmiu osób po ataku rosyjskich terrorystów na Lasowy Masyw. Sześciu rannych przebywa w oddziałach szpitalnych miejskich placówek medycznych.

Wśród poszkodowanych są ratownicy medyczni, którzy przybyli na wezwanie: ratownik medyczny i technik ratownictwa medycznego. Według wstępnych danych odnieśli oni niezbyt poważne obrażenia. Mimo to zespoły medyczne kontynuują pracę. Uszkodzeniu uległ również samochód pogotowia ratunkowego.

Informację tę przekazał burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.

W Kijowie ostrzał rakietami balistycznymi spowodował uszkodzenia dwóch placówek medycznych, jest jedna ofiara śmiertelna.

Kijów jest atakowany rakietami balistycznymi, na lewym brzegu rozległo się pięć wybuchów.

Wideo: w Kijowie uderzenie pocisku balistycznego uszkodziło stację metra „Lisowa”.

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