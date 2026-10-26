Видео: В Киеве в результате атаки РФ пострадали семь человек, в том числе — сотрудники скорой помощи
Вечером 26 октября в Киеве число пострадавших возросло до семи человек после нападения российских террористов на Лесной массив. Шестеро раненых находятся в стационарах городских больниц.
Среди пострадавших — медики скорой помощи, прибывшие на вызов: парамедик и фельдшер. По предварительным данным, они получили легкие ранения. Несмотря на это, бригады медиков продолжают работать. Также повреждения получил автомобиль скорой помощи.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.
В Киеве в результате обстрела баллистическими ракетами повреждены два медицинских учреждения, есть погибший.
Киев атакуют баллистическими ракетами, на левом берегу прогремело пять взрывов.
Видео: в Киеве в результате удара баллистической ракеты повреждена станция метро «Лесная».