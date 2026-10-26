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Видео: В Киеве в результате атаки РФ пострадали семь человек, в том числе — сотрудники скорой помощи

UA NEWS 26 Октября 2026 23:10
Видео: В Киеве в результате атаки РФ пострадали семь человек, в том числе — сотрудники скорой помощи

Вечером 26 октября в Киеве число пострадавших возросло до семи человек после нападения российских террористов на Лесной массив. Шестеро раненых находятся в стационарах городских больниц.

Среди пострадавших — медики скорой помощи, прибывшие на вызов: парамедик и фельдшер. По предварительным данным, они получили легкие ранения. Несмотря на это, бригады медиков продолжают работать. Также повреждения получил автомобиль скорой помощи.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

В Киеве в результате обстрела баллистическими ракетами повреждены два медицинских учреждения, есть погибший.

Киев атакуют баллистическими ракетами, на левом берегу прогремело пять взрывов.

Видео: в Киеве в результате удара баллистической ракеты повреждена станция метро «Лесная».

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