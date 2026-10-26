26 lipca rosyjskie wojska posunęły się naprzód w pobliżu miejscowości Svitle w obwodzie donieckim. O zmianach na froncie poinformowali analitycy DeepState, aktualizując mapę działań wojennych.

„Wróg posunął się naprzód w pobliżu miejscowości Svitle (rejon Pokrowski, obwód doniecki)” – czytamy w komunikacie.

Zaktualizowana mapa

Informuje o tym projekt monitorujący DeepState.

Okupanci posunęli się naprzód w pobliżu dwóch miejscowości w obwodzie zaporoskim – informuje DeepState.

Ponadto rosyjskie siły okupacyjne posuwają się naprzód w obwodzie donieckim w pobliżu dwóch miejscowości – Raj-Oleksandrivka i Vilne.

W ciągu ostatniej doby, 22 października, na froncie doszło do 165 starć bojowych. Najwięcej ataków spośród wymienionych kierunków rosyjskie wojska przeprowadziły na kierunku Pokrowskim, gdzie odnotowano 15 szturmów.

Wcześniej Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie według stanu na 23 października.

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