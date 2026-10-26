Российские войска продвинулись в районе Светлого в Донецкой области — DeepState

26 октября российские войска продвинулись вблизи населённого пункта Светлое в Донецкой области. Об изменениях на фронте сообщили аналитики DeepState, обновив карту боевых действий.

«Враг продвинулся вблизи Светлого (Покровский район, Донецкая область)», — говорится в сообщении.

Обновленная карта

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

Оккупанты продвинулись вблизи двух населенных пунктов в Запорожской области, — DeepState.

Кроме того, российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области вблизи двух населенных пунктов — Рай-Александровки и Вольного.

За прошедшие сутки, 22 октября, на фронте произошло 165 боевых столкновений. Наибольшее количество атак среди указанных направлений российские войска совершили на Покровском направлении, где зафиксировали 15 штурмов.

До этого Генштаб обновил данные о потерях России в войне против Украины по состоянию на 23 октября.

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