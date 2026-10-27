Российский дрон повредил энергетический объект на Буковине, часть Черновцов осталась без света

Вечером 26 октября российский беспилотник повредил объект энергетической инфраструктуры в Черновицкой области, в результате чего часть Черновцов осталась без электроэнергии. Перебои с электроснабжением повлияли на работу общественного транспорта, светофоров и систем водоснабжения.

Об этом сообщает мэр Черновцов Роман Кличук.

По словам мэра, после атаки в отдельных районах областного центра пропало электричество. На тот момент городские власти уточняли масштабы повреждений. Аварийные бригады работали в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Из-за отключения электричества временно приостановили движение троллейбусов. В работе светофоров также возникли перебои: часть устройств не работала, другие функционировали благодаря резервным аккумуляторам.

Перебои с электроэнергией сказались и на водоснабжении. По информации городского водоканала, вода подавалась с пониженным давлением.

Все социальные учреждения города перешли на резервное питание от генераторов. Коммунальные службы были готовы оперативно реагировать на последствия аварийной ситуации.

Для перевозки пассажиров была предусмотрена дополнительная возможность воспользоваться муниципальными автобусами. Они должны были следовать к депо по центральным улицам и подбирать людей на остановках вдоль маршрута.

Позже Роман Кличук сообщил об улучшении ситуации. По состоянию на 22:20 26 октября электроснабжение в Черновцах постепенно восстанавливалось, а все объекты критической инфраструктуры города уже были подключены к сети.

«Уже подключены все объекты критической инфраструктуры», — сообщил мэр в своем Telegram-канале.

В то же время в сообщении не уточнялось, когда электроэнергия будет полностью восстановлена для всех потребителей. Отдельных данных о возобновлении движения троллейбусов на момент последнего обновления также не было.

Источник: Роман Кличук

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