Rosyjski dron uszkodził obiekt energetyczny na Bukowinie, część Czerniowców pozostała bez prądu

Wieczorem 26 października rosyjski dron uszkodził obiekt infrastruktury energetycznej w obwodzie czerniowickim, w wyniku czego część Czerniowic pozostała bez prądu. Przerwy w dostawach prądu wpłynęły na funkcjonowanie transportu publicznego, sygnalizacji świetlnej i systemów zaopatrzenia w wodę.

Informację tę przekazał burmistrz Czerniowców Roman Klichuk.

Według burmistrza po ataku w niektórych dzielnicach stolicy obwodu zniknęło światło. W tym momencie władze miejskie ustalały skalę zniszczeń. Służby awaryjne pracowały w trybie wzmożonym, aby jak najszybciej przywrócić dostawy energii elektrycznej.

Z powodu braku prądu tymczasowo wstrzymano ruch trolejbusów. W działaniu sygnalizacji świetlnej również wystąpiły zakłócenia: część urządzeń nie działała, inne funkcjonowały dzięki akumulatorom rezerwowym.

Zakłócenia w dostawach energii elektrycznej wpłynęły również na zaopatrzenie w wodę. Według informacji miejskiego przedsiębiorstwa wodociągowego woda była dostarczana pod obniżonym ciśnieniem.

Wszystkie placówki socjalne miasta przeszły na zasilanie awaryjne z generatorów. Służby komunalne były gotowe do szybkiego reagowania na skutki sytuacji awaryjnej.

W celu przewozu pasażerów zapewniono dodatkową możliwość korzystania z autobusów miejskich. Miały one jechać do zajezdni głównymi ulicami i zabierać pasażerów na przystankach wzdłuż trasy.

Później Roman Klichuk poinformował o poprawie sytuacji. Stan na godz. 22:20 26 października – dostawy energii elektrycznej w Czerniowcach były stopniowo przywracane, a wszystkie obiekty infrastruktury krytycznej miasta miały już przywrócone zasilanie.

„Wszystkie obiekty infrastruktury krytycznej mają już przywrócone zasilanie” – poinformował burmistrz na swoim kanale w Telegramie.

Jednocześnie w komunikacie nie podano, kiedy energia elektryczna zostanie w pełni przywrócona wszystkim odbiorcom. W momencie ostatniej aktualizacji nie było również żadnych konkretnych informacji na temat wznowienia ruchu trolejbusów.

Źródło: Roman Klichuk

Przypomnijmy, że 27 października w obwodzie kijowskim planowane są przerwy w dostawach prądu trwające do dziewięciu godzin.

Ministerstwo Energii poinformowało o nowych przerwach w dostawach prądu w sześciu obwodach.

Rankiem 25 października część Kijowa pozostała bez prądu z powodu awarii w sieci. Przerwy w dostawach prądu dotknęły dzielnice Hołosiejówską, Solomiankę i Szewczenkowską stolicy.

W obwodzie kijowskim odwołano awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej, które zostały wprowadzone na mocy zarządzenia NEC „Ukrenergo”. Decyzję podjęto po ustabilizowaniu się sytuacji w systemie energetycznym.

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